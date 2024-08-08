Курск, 8 августа, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Российские военные в течение суток не допустили продвижения формирований Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщили 8 августа в Минобороны РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости Вертолета Ка-52 «Аллигатор» выполняет боевое задание по поражению подразделений ВСУ на границе с Курской областью

«Подразделения войск «Север» совместно с органами ФСБ продолжают уничтожать вооружённые украинские формирования в Суджанском и Кореневском районах Курской области», — заявили в ведомстве.

Российская армия пресекает попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории страны на курском направлении. Потери украинских диверсантов за сутки составили до 400 военных и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортёра, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Казак».

ВКС России наносят удары по резервам ВСУ на территории Сумской области, операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские боевики дважды совершили попытку прорыва границы с Россией в Курской области, однако российские военные отбили атаку. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президентуВладимиру Путину, что операция в регионе закончится разгромом противника и выходом на госграницу.

Вечером того же дня российские вертолёты Ка-52 ударили по технике и личному составу ВСУ на границе с Курской областью. В Минобороны подчеркнули, что, согласно докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели успешно поражены.

Врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий 8 августа сообщил, что ВСУ отступают с территории региона.