Москва, 8 августа, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Все пятеро пострадавших, которых доставили в больницы Москвы из Курской области, благополучно перенесли транспортировку, сообщил 8 августа мэр российской столицы Сергей Собянин.

Алексей Штокал/ТАСС

Он уточнил, что двоих раненых на вертолёте доставили в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, одного человека — в ГКБ им. Ф. И. Иноземцева. Кроме того, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перевезли двоих детей. Пациенты находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии.

«В настоящее время проводятся необходимые обследования, начато комплексное лечение с привлечением ведущих специалистов Москвы и с применением лучших технологий», — сообщил Собянин в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа Собянин заявил, что больницы Москвы примут на лечение людей, которые пострадали в результате атак ВСУ в Курской области.

Сегодня мэр Москвы сообщил, что из столицы в Курскую область направлены врачебные бригады. Медики окажут помощь курским коллегам в лечении раненых, также врачи будут сопровождать пациентов в московские больницы при транспортировке.