Москва, 8 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Военкор Александр Коц сообщил, что 8 августа навестил военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, тяжело раненного в Курской области. Коц отметил, что его коллега, несмотря на ранение, шутит и беспокоится о своей группе.

РИА Новости/РИА Новости Источник: Пресс-служба Департамента

«Поддубного так просто не возьмешь! С днём рождения, кум!» — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 7 августа Поддубный получил ранение в результате атаки украинского дрона в Курской области. А утром 8 августа раненого военкора направили для продолжения лечения в Москву.

Перед этим пришедший в сознание Поддубный в аудиосообщении поблагодарил всех, кто за него переживает, подчеркнув, что Россия обязательно победит. Позднее 8 августа корреспондент телеканала «Россия 24» рассказал, что состояние военкора оценивается как стабильно тяжёлое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании журналистской деятельности по факту ранения Поддубного. Отмечалось, что ведомство предпринимает все меры для установления причастных к покушению на журналиста.

Организация Объединённых Наций в ночь на 8 августа заявила об обеспокоенности в связи с ранением военкора. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отметил, что организация жёстко осуждает нападения на представителей СМИ.

Международная федерация журналистов днём 8 августа выразила беспокойство из-за ранения Поддубного при атаке ВСУ. В федерации уточнили, что с начала конфликта на Украине пострадали или погибли слишком много сотрудников СМИ.