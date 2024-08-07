Нью-Йорк, США, 8 августа, 2024, 01:27 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций выражает беспокойство в связи с атакой на военного корреспондента и репортёра ВГТРК Евгения Поддубного, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Ранее стало известно, что военкор получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области.

Хак также отметил, что ООН жестко осуждает подобные нападения.

«Мы решительно осуждаем все атаки на журналистов и обеспокоены происходящим», — сказал чиновник, которого цитируют «Известия».

Заместитель официального представителя генсека добавил, что всемирная организация желает Поддубному скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спецкор RT Валентин Горшенин распространил информацию о том, что в автомобиль Поддубного попал FPV-дрон. Кроме того, появилась информация, что журналиста госпитализировали в Курскую областную больницу в крайне тяжёлом состоянии.

В Минздраве РФ уточнили, что военкор находится в сознании. Его направили в реанимацию. Следственный комитет РФ объявил, что начнёт расследование покушения на Поддубного. Ведомство пообещало установить всех лиц, причастных к атаке. В СК РФ также отметили, что наградят военкора ведомственной медалью.