Северная Осетия, 29 октября, 2012, 12:07 — ИА Регнум. На координационном совещании руководителей правоохранительных органов при прокуратуре Северной Осетии обсуждены вопросы, связанные с хищением и нецелевым расходованием бюджетных средств в сфере ЖКХ. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, в условиях дотационности республиканского бюджета меры противодействия имеют особую значимость.

Как было отмечено на совещании, в 2011 году в системе жилищно-коммунального хозяйства было возбуждено 42 уголовных дела на 23 должностных лиц по фактам хищения бюджетных средств на сумму более 12 миллионов рублей. По искам прокуроров через суды возвращены государству значительные денежные средства. В текущем году уже осуждено 28 человек.

Участниками совещания отмечено, что, несмотря на определенную положительную работу по выявлению фактов неправомерного расходования и хищения бюджетных средств необходимо принять дополнительные меры. Решено провести комплекс надзорно-профилактических мероприятий по выявлению правонарушений.