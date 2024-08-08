Курск, 8 августа, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Получившего ранение в Курской области при атаке украинского дрона военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного направили для продолжения лечения из Курска в Москву. Об этом 8 августа сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Kremlin Pool/Global Look Press Евгений Поддубный

Смирнов рассказал в своём Telegram-канале, что военкор передал привет из больницы в Курске, поблагодарив её врачей и тех, кто за него переживает, а также подчеркнув, что Россия обязательно победит.

«После того как состояние Евгения стабилизировали курские врачи, он был отправлен в Москву для дальнейшего лечения», — написал он.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907387" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Военкор Евгений Поддубный передает всем привет из Курской больницы

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 августа стало известно, что Поддубный был ранен при атаке дрона ВСУ в Курской области. Военкора доставили в Курскую областную больницу.

В эфире телеканала «Россия-24» 8 августа рассказали, что Поддубный находится в тяжёлом состоянии. Как сообщил один из врачей, у корреспондента тяжёлый ожог, черепно-мозговая травма и травма лицевого скелета.

Перед этим заместитель официального представителя Генерального секретаря ООН Фархан Хак отметил, что организация обеспокоена атакой на военкора. По его словам, ООН жёстко осуждает нападения на представителей СМИ.

Утром 8 августа ВГТРК сообщила, что Поддубного доставят в Москву на лечение. Уточнялось, что медики Курской больницы провели все необходимые исследования и назначили ему лечение.