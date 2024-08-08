Курск, 8 августа, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили ещё две ракеты украинских войск в небе над Курской областью. Об этом 8 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Ещё две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!», — написал он в своём Telegram-канале.

Перед этим глава региона сообщил об объявленной в Курской области ракетной опасности. Он рекомендовал находящимся дома укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а находящимся на улице — зайти в ближайшее здание или укрытие.

Как передавало ИА Регнум, 8 августа Минобороны сообщило о сбитом российскими средствами ПВО реактивном снаряде РСЗО «Ольха» в Курской области. В ведомстве уточнили, что украинские боевики предприняли попытку террористической атаки около 11:40 мск.

Врио губернатора Курской области ранее в этот же день написал, что российские силы ПВО сбили шесть дронов украинской армии над регионом. Он уточнил, что также удалось сбить пять ракет ВСУ. Смирнов утром 8 августа сообщил о семи сбитых ночью ракетах украинских войск.

Врио главы Курской области 7 августа написал о двух сбитых украинских ракетах над регионом. Также в этот день на территории области ввели режим чрезвычайной ситуации.

Украинские боевики 6 августа дважды совершили попытку прорыва границы с Россией в Курской области, но армия России отразила их атаки. Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту России Владимиру Путину, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу.