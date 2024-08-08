Москва, 8 августа, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд РСЗО «Ольха» над территорией Курской области, сообщило 8 августа Министерство обороны.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Около 11:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха», — сообщило ведомство.

Ранее, 7 августа, врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что российские силы противовоздушной обороны сбили две украинские ракеты над Курской областью. С 7 августа на территории региона введён режим чрезвычайной ситуации.

По данным Минздрава России, в результате обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом со стороны киевского режима.