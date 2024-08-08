Москва, 8 августа, 2024, 10:58 — ИА Регнум. Власти оказывают всю необходимую помощь семьям, которые оказались в тяжёлой ситуации в связи с событиями в Курской области, сообщил министр транспорта России, бывший глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.

Татьяна Симоненкова/ТАСС Жители приграничных населенных пунктов Курской области, эвакуированные в пункты временного размещения

Он отметил, что в регионе действуют два фонда по сбору средств для жителей пострадавших районов. За каждый израсходованный рубль в этих фондах предусмотрена серьёзная отчётность.

«Правительство Курской области и правительство РФ оказывают всю необходимую помощь семьям, оказавшимся в тяжёлой ситуации», — сообщил Старовойт.

Чиновник добавил, что лишней не будет никакая помощь, и призвал присоединиться тех, у кого есть возможность помочь оказавшимся в сложной ситуации семьям.

Старовойт 7 августа на совещания президента Владимира Путина с членами правительства сообщил, что круглосуточно находится на связи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым и с руководством подведомственных организаций Минтранса.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа ВСУ дважды пытались прорваться в Курскую область, применив различные виды вооружений. Российские бойцы отразили обе атаки. Как сообщил Следственный комитет России, в результате преступных действий киевского режима пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей.

Многие жители приграничных районов вынуждены были покинуть свои дома. Путин провёл совещание с правительством, призвав регионы помочь жителям Курской области. Нападение ВСУ на российский регион он назвал масштабной провокацией со стороны Киева.