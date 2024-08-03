Орел, 3 августа, 2024, 09:03 — ИА Регнум. Орловская область ночью подверглась атаке украинских беспилотников. Два БПЛА попали в жилой дом, что привело к пожару, сообщил 3 августа в Telegram-канале губернатор области Андрей Клычков.

Татьяна Поповичева/ТАСС

Он уточнил, что беспилотники атаковали регион после полуночи. Средства ПВО уничтожили три беспилотных аппарата, два попали в жилой дом в микрорайоне Болховский.

«На месте происшествия работают оперативные службы, возгорание локализовано, пострадавших нет», — написал Клычков.

Застроенный многоэтажными домами микрорайон Болховский находится в северном пригороде Орла, деревне Жилиной.

В ночь на 29 июля ВСУ атаковали беспилотниками Глазуновский район Орловской области, в результате была повреждена электростанция, сообщал Клычков.

Как сообщало ИА Регнум, российские подразделения ПВО ночью 3 августа уничтожили и перехватили над семью регионами и Азовским морем 75 украинских беспилотников. В Минобороны уточнили, что самой крупной атаке подверглась Ростовская область, там сбили 36 вражеских дронов. Ещё 17 БПЛА были ликвидированы над Орловской областью, восемь и девять — над Курской и Белгородской областями, два — над Рязанской. По одному беспилотнику уничтожили над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Ростовский губернатор Василий Голубев сообщил, что в результате массированной атаки БПЛА повреждены склады в Каменском и Морозовском районах, экстренные службы ликвидируют последствия ЧП.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что дроны-камикадзе ВСУ атаковали нефтебазу в Губкинском районе, в результате на одном из резервуаров начался пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.