Москва, 8 августа, 2024, 07:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в течение ночи 8 августа сбили в общей сложности 16 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в двух российских регионах, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Виталий Тимкив/РИА Новости

В своём Telegram-канале ведомство написало, что в Белгородской области обезвредили 14 дронов, а в Курской — два. Для уничтожения целей использовались средства ПВО.

«Дежурными средствами ПВО четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области», — отметило Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 7 на 8 августа российские силы перехватили над территорией Курской области семь ракет украинской армии. Позже стало известно о том, что средства ПВО уничтожили ещё пять ракет, а также шесть беспилотников ВСУ.

В Белгородской области два дрона ВСУ атаковали населённые пункты в Борисовском и Белгородском районах. В посёлке Борисовка Борисовского района ВСУ ударили по инфраструктурному объекту. В здании повредило остекление и навес. Другой дрон сдетонировал возле частного дома в селе Черемошном Белгородского района. В результате этой атаки в постройке выбило окна, посекло фасад и перебило газовую трубу.