Вашингтон, 8 августа, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Сомнения в мирной передаче власти в случае поражения экс-американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах выразил действующий глава Белого дома Джозеф Байден 7 августа в интервью телеканалу CBS News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Если Трамп победит, то нет. Я не уверен. Я имею в виду, если Трамп проиграет, то я совсем не уверен», — ответил Байден на вопрос, уверен ли он в мирной передаче власти в январе 2025 года, когда состоится инаугурация избранного президента.

При этом политик отметил, что такой вывод сделан на заявлениях Трампа, что в случае его проигрыша «будет кровавая баня». Одновременно президент США указал, что слова своего политического оппонента он не воспринимает всерьёз.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выдвинут Трамп. От демократов предполагалось, что выдвинется Байден, но 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение кандидатуры Камалы Харрис, своего вице-президента.

Камалу Харрис 6 августа официально выдвинули в качестве кандидата в президенты от Демократической партии США. Уточняется, что политик получила поддержку 99% из 4567 делегатов, участвовавших в голосовании.

Ранее ИА Регнум сообщало, что согласно результатам опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal, Трамп опережает Харрис по уровню поддержки среди американцев на два процентных пункта: 49% против 47%. Исследование компании YouGov показало, что трое из десяти американцев считают страну «не готовой» к женщине-президенту.