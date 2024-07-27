Вашингтон, 27 июля, 2024, 06:58 — ИА Регнум. Трое из десяти американцев полагают, что страна не готова к тому, чтобы её возглавила женщина-президент. Об этом 26 июля свидетельствуют данные исследования компании YouGov для издания Times.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

Согласно данным опроса, 30% американцев считают, что США на сегодняшний день не готовы к тому, чтобы ими управляла женщина. При этом противоположного мнения придерживаются 54% опрошенных. По оставшимся 16% респондентов результаты не приводятся.

Опрос проводился 22–23 июля, в нём приняли участие 1170 зарегистрированных избирателей США. Погрешность равна приблизительно 3 процентным пунктам.

Отмечается, что в 2015 году результаты опроса, проведенного YouGov и изданием Economist показали, что 21% опрошенных заявили о неготовности страны к появлению президента-женщины. Таким образом, за девять лет показатель по данному пункту вырос на девять процентов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пользуются почти равной поддержкой среди американцев. Согласно данным опроса, проведённого изданием The New York Times совместно с исследовательским институтом Siena College, Трамп опережает Харрис на 48% против 47% среди вероятных избирателей.

Среди зарегистрированных избирателей Дональд Трамп опережает своего политического оппонента уже на два процентных пункта (48% против 46%). Опрос проводился в период с 22 по 24 июля. В ходе исследования было опрошено 1142 зарегистрированных избирателя по всей страны. Статпогрешность составила три процентных пункта.

Агентство Reuters представило результаты опроса, проведённого совместно с исследовательской компанией Ipsos и показавшего, что Камала Харрис опережала Дональда Трампа на два процентных пункта (44% против 42%). Опрос был проведён 22 и 23 июля после того, как президент США Джозеф Байден вышел из предвыборной кампании. Всего был опрошен 1241 человек. Статпогрешность составила три процентных пункта.

21 июля президент Соединённых Штатов Байден объявил о выходе из предвыборной гонки. По его словам, такое решение он принял в интересах Демократической партии и будущего страны. В качестве кандидата на предстоящих выборах Байден предложил вице-президента Камалу Харрис.