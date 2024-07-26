Вашингтон, 27 июля, 2024, 02:13 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Соединённых Штатов Америки от Республиканской партии Дональд Трамп опережает вице-президента Камалу Харрис по уровню поддержки среди американцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого изданием The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в США

Согласно результатам социологического исследования, в поддержку Дональда Трампа высказались 49% опрошенных избирателей. За Камалу Харрис свой голос готовы отдать 47% американцев.

Опрос WSJ, в рамках которого было опрошено 1000 человек, проводился в период с 23 по 25 июля. Статистическая погрешность составила 3,1 процентного пункта.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля издание The New York Times опубликовало результаты опроса, проведённого совместно с исследовательским институтом Siena College и показавшего почти равный уровень поддержки кандидатов среди американцев. Среди вероятных избирателей Трамп опередил Харрис на один процентный пункт (48% против 47%). Среди зарегистрированных избирателей политика-республиканца также поддержали 48% опрошенных, при этом за Харрис отдать свой голос изъявили желание 47%.

Опрос проводился в период с 22 по 24 июля. В ходе исследования было опрошено 1142 зарегистрированных избирателя по всей страны. Статистическая погрешность составила 3,3 процентного пункта.