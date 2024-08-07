Москва, 7 августа, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Минфину поручено направить 1,8 млрд рублей на сертификаты для переселения жителей Курской области, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Сергей Бобылев/РИА Новости Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров

«Дано поручение Министерству финансов сегодня же обеспечить направление через Минстрой первого транша на 1,8 млрд рублей», — сказал он на совещания правительства с президентом Владимиром Путиным.

Мантуров отметил, что уже собраны заявки на сумму 11 млрд рублей. Сертификаты для переселения планируется предоставить 2,5 тыс. семей.

Как сообщало ИА Регнум, глава государства поручил Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области. Российский лидер держит ситуацию с регионом, где идут ожесточённые бои с украинской армией, на личном контроле. Он отметил, что области будет оказана всесторонняя поддержка.

6 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) два раза пытались прорваться на территорию региона. По информации Минобороны, в первой провокации участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. В ходе второго нападения российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике украинских войск в Сумской области, после чего диверсанты ВСУ отступили.

Российское оборонное ведомство 7 августа сообщило, что в ходе боёв потери ВСУ составили до 260 военных, 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков.

После нападения ВСУ на Курскую область СК возбудил уголовные дела о теракте, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном ношении оружия и боеприпасов. Для установления тех, кто отдавал и исполнял преступные приказы атаковать гражданские объекты, следователи принимают исчерпывающие меры, отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.