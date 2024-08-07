Тверь, 7 августа, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оказать необходимую помощь жителям Курской области, пострадавшей от атак ВСУ.

Telegram/Алексей Смирнов Курская область

«От Тверской области в Курск уже направлены специалисты Центра медицины катастроф Верхневолжья. Идет подготовка загородных лагерей для возможного размещения детей из Курской области. При необходимости будут развернуты пункты временного размещения, готовые принять жителей региона», — сообщили в пресс-службе тверского правительства.

По поручению Рудени на связи с курским правительством находится Министерство соцзащиты населения, образования и здравоохранения Тверской области.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа ВСУ совершили попытку прорыва в Курскую область, отбитую пограничниками ФСБ и военными армии России. По сообщению Минобороны РФ, украинские войска задействовали в ней 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин.

Вечером в этот же день украинская армия второй раз попыталась прорваться в Курскую область. Российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по военной технике ВСУ на территории Сумской области, после чего диверсанты отступили.

Следственный комитет России 7 августа возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ после нападения ВСУ на приграничные населённые пункты Курской области — теракт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и др. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что в результате преступных действий украинских войск пострадали несколько десятков мирных жителей, включая детей, и российский военные.

Президент России Владимир Путин ранее в этот же день призвал регионы страны поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Российский лидер уточнил, что главы регионов имеют возможности для того, чтобы делать больше, чем простые граждане.