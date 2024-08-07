Москва, 7 августа, 2024, 20:02 — ИА Регнум. Российские бойцы ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства, отражая атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в среду, 7 августа, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

Министерство опубликовало видео уничтожения орудия, спрятанного среди деревьев на окраине леса.

«Цель уничтожена военнослужащими-операторами барражирующего боеприпаса «Ланцет» на выявленной замаскированной огневой позиции», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 августа Минобороны РФ опубликовало видео, как расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» нанёс удар по скоплению техники ВСУ возле приграничного района Курской области.

Начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что ВСУ начали атаковать Курскую область накануне в 5:30. Украинская сторона, пытаясь захватить часть Суджинского района, бросила в бой до 1 тыс. военных. Российские бойцы отбивают атаки противника, потери ВСУ составили не менее 100 боевиков убитыми и 215 ранеными, 54 единицы бронетехники, включая семь танков.

Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак заявил, что нападение украинских сил на Курскую область повышает риски эскалации конфликта, что вызывает беспокойство. Он призвал к максимальной деэскалации, насколько это возможно.

Путин назвал нападения украинских сил на Курскую область масштабной провокацией. Президент указал на то, что боевики ВСУ ведут огонь из различных видов вооружений, в том числе ракетными, по жилым домам и машинам скорой помощи. Он поручил ряду ведомство организовать помощь жителям региона.