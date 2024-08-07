Курск, 7 августа, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Расчёт оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» уничтожил технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили 7 августа в Минобороны РФ.

РИА Новости

«Нанесён ракетный удар по месту скопления военной и специальной техники ВСУ», — заявили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ, пытавшиеся прорваться через границу в Курской области. Минобороны отметило, что ночью военнослужащие вместе с пограничными силами ФСБ не позволили украинским силам продвинуться вглубь территории региона. Для этого удары наносили ВКС России, ракетные войска, артиллерия. Также активно работали подразделения прикрытия.

ВС России уничтожили две самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», установку разминирования УР-77 и станцию РЭБ украинской армии, а также семь танков, восемь бронетранспортёров и другую технику.

Украинские вооружённые формирования 6 августа совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. Утром российские позиции были атакованы 300 боевиками ВСУ, который действовали при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские бойцы сорвали попытку прорыва в Курскую область. Вторую попытку прорыва ВСУ предприняли вечером того же дня.

Кроме того, ВСУ нанесли серию ударов по мирным кварталам в населённых пунктах Курской области. Украинская армия целенаправленно атаковала людей, которые пытались выехать из приграничных районов.