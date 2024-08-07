Москва, 7 августа, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) для атаки на Курскую область задействовало до 1 тыс. военных, доложил 7 августа начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в ходе совещания президенту России Владимиру Путину.

Иван Шилов ИА Регнум

Украинские войска начали наступление на этом направлении в 5:30 6 августа и попытались захватить часть территории Суджинского района. В ходе боёв потери ВСУ составили не менее 100 военнослужащих убитыми и 215 ранеными. Также российские подразделения уничтожили 54 единицы бронетехники, включая семь танков, сообщил Герасимов.

«Продвижение противника вглубь территории на курском направлении остановлено. В настоящее время подразделения войсковой группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе», — сказал начальник Генштаба.

Он подчеркнул, что операция в регионе завершится разгромом украинских войск и выходом российских подразделений на государственную границу.

Как сообщало ИА Регнум, Путин назвал масштабной провокацией атаку украинских войск на Курскую область. Президент подчеркнул, что противник обстреливает жилые дома и машины скорой помощи, применяя различное вооружение, вплоть до ракетного.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби 7 августа заявил, что Вашингтон у Киева запросит разъяснений об атаке украинских войск на населённые пункты в Курской области. Он добавил, что позиция американской администрации о применении американского не изменилась.

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в комментарии министерства заявила, что киевский режим организовал атаку на Курскую область, пытаясь посеять панику среди мирных жителей, чтобы изобразить подобие активности на фоне провалов на фронте. Она подчеркнула, что надежды украинских властей не оправдались.

Захарова также заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский приказал ВСУ атаковать Курскую область, бросив украинцев в «мясорубку», чтобы иметь повод продлить мобилизацию. Он подписал соответствующий закон на следующий день после начала провокации.