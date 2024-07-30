Париж, 30 июля, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Соревнования по триатлону на Олимпийских играх — 2024, которые проходят в Париже, перенесли в связи с низким качеством воды реки Сены. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза триатлона (World Triathlon) на официальном сайте.

Максим Богодвид/РИА Новости

«Было принято решение отложить соревнования по мужскому триатлону, которые должны были состояться 30 июля в 08:00 (09:00 мск) утра», — указано в публикации.

Пресс-служба отметила, что соревнования по мужскому триатлону запланированы на 31 июля в 10:45. Женский триатлон должен состояться в тот же день в 8:00.

Также в сообщении подчеркнули, что перед обоими заплывами будет проведено тестирование воды на соответствие установленным World Triathlon пороговым значениям для плавания.

Запрет на купание в реке Сене ввели в 1923 году из-за ухудшившегося качества воды. В августе 2023 года из-за сомнений в качестве её вод были отменены тестовые соревнования по плаванию.

1 июня сообщалось, что в связи с неисправностью систем на насосной станции около 50 млн литров сточных вод попали в Сену. Сточные воды сливались без всякой очистки из-за того, что выявить неисправность насосов удалось не сразу.

Как сообщало ИА Регнум, 17 июля мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене, чтобы тем самым подтвердить экологическую безопасность вод для участников Олимпиады-2024 в Париже. Однако пользователи соцсетей обратили внимание, что для купания в реке ей потребовался защитный костюм.