Москва, 7 августа, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства спросил министра финансов Антона Силуанова о его отпуске.

Александр Астафьев/РИА Новости Министр финансов РФ Антон Силуанов

«Антон Германович, вы в отпуск опять ездили на мотоцикле?» — задал вопрос Путин.

Силуанов ответил, что старается на себе прочувствовать изменения в туристической и автодорожной отраслях. Он рассказал, что недавно вернулся из Крыма, и отметил, что дорожная инфраструктура улучшается с каждым годом.

«Вы не отвечаете на мой вопрос: на мотоцикле ездили?» — повторно спросил глава государства.

Глава Минфина ответил, что «на двухколёсном транспорте». Он добавил, что от Краснодара до Крымского моста видны улучшения. По его словам, в этот раз количество пробок и узких мест стало меньше.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин на совещании с членами правительства заявил, что количество россиян, которые отдыхают в стране, растёт, как и число приезжающих в страну иностранных туристов. В июне президент отметил, что развитие туризма важно как для качественного отдыха жителей, так и для экономического роста страны.

Правительство выделило свыше 4,4 млрд рублей на создание инфраструктуры, которая обеспечит работу туристических кластеров.

В апреле Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморского побережья по железной дороге до 16 часов. Глава государства назвал приоритетным направлением создание круглогодичных курортов в российских регионах.