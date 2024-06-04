Москва, 4 июня, 2024, 22:41 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 4 июня на совещании в режиме видео-конференц-связи с правительством по теме автомобильных путешествий акцентировал, что развитие туристической сферы важно как для качественного отдыха жителей страны, так и для экономического роста РФ.

Сергей Потеряев ИА Регнум

По словам главы государства, чем больше туристов будет в России пользоваться туристической сферой, тем лучше будет в целом в конечном итоге.

«Деньги-то здесь будут оставаться, в нашей стране. Поэтому прошу внимательно поработать над окончательной редакцией проекта перечня поручений», — подчеркнул президент, пояснив, что это касается нормативной базы, промышленного производства техники, автобусов.

Владимир Путин также указал, что в проекте перечня поручений есть «некоторые вещи, которые требуют очень качественных источников развития туристической инфраструктуры».

В пример он привёл списанные задолженности по бюджетным кредитам или части инфраструктурных бюджетных кредитов, которые должны предоставляться на развитие туристической инфраструктуры.

Президент спросил у министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Марата Хуснуллина «проработаны ли эти источники, считаются ли они возможными для реализации проектов?». На что получил утвердительный ответ.

Спрос на внутренний туризм показывает устойчивый рост. Так, в 2023 году на 20% превышены доковидные показатели — 83 млн турпоездок. В этом году ожидается более 90 млн.

Также активно развивается туристическая инфраструктура: гостиницы, курорты, пляжи, парки развлечений и отдыха. Получает поддержку бизнес и регионы через национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

С началом лета автомобильный туризм как правило занимает всё бо́льшую долю в путешествиях по стране, и рост турпотока ожидается в ближайшее время. За последние пять лет путешествовали на машине 40% россиян. По информации Росстата, в 2023 году совершено 26 млн турпоездок на автомобилях. К 2030 году их число может вырасти почти в два раза — до 50 млн.

В приоритете находится развитие туристических маршрутов, таких, чтобы на всём пути следования путешественников были качественные дороги, придорожный сервис, связь и интернет, туристическая инфраструктура. Решение этих задач заложили в Концепцию развития автотуризма.

Также в рамках нового подхода к развитию автотуризма определены направления, которые ведут к крупным городам, основным точкам притяжения туристов, перспективным курортам. В целом, это примерно треть от всей сети федеральных дорог — 22 тыс. км из 66,2 тыс. км.

В завершении совещания Владимир Путин призвал не затягивать работу над перечнем поручений и завершить её как можно быстрее.

Как передавало ИА Регнум, правительство России выделило свыше 4,4 млрд рублей на создание инфраструктуры, которая обеспечит работу туристических кластеров. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба правительства.

Деньги направят Адыгее, Карачаево-Черкесской и Чеченской республикам, Хабаровскому краю, а также Калининградской, Оренбургской и Тверской областям.

29 мая Путин поручил создать в России единую цифровую платформу в сфере туризма. В ней должны содержаться все данные о транспортной логистике, гостиницах, кафе, музеях и достопримечательностях, а также об услугах частных гидов и экскурсоводов. Правительство должно будет выполнить эту работу до 1 сентября 2024 года.