Москва, 7 августа, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Количество россиян, которые отдыхают в стране, растёт, как и число иностранных туристов, приезжающих в страну, заявил 7 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Андрей Рубцов/ТАСС

«У нас количество наших граждан, проводящих отпуск в нашей стране, в России, увеличивается, и увеличивается объём туристов, которые приезжают», — заявил российский лидер.

В ходе совещания министр экономического развития Максим Решетников доложил президенту, что российские туристы в первой половине 2024 года совершили почти 39 млн поездок, что на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом число иностранцев увеличилось почти в два раза и достигло 2 млн человек. Так, активнее всего в Россию приезжают туристы из стран Ближнего Востока.

Решетников отдельно отметил восстановление турпотока по Санкт-Петербургу и Крымскому полуострову.

В июне российский лидер во время совещания с правительством по теме автомобильных путешествий заявил, что развитие туризма важно как для качественного отдыха жителей, так и для экономического роста страны. Сообщалось, что спрос на внутренний туризм показал устойчивый рост. Так, в 2023 году на 20% превышены доковидные показатели — 83 млн турпоездок. В 2024 году ожидается более 90 млн.

Правительство выделило свыше 4,4 млрд рублей на создание инфраструктуры, которая обеспечит работу туристических кластеров.

В апреле Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморского побережья по железной дороге до 16 часов. Глава государства назвал приоритетным направлением создание круглогодичных курортов в российских регионах.