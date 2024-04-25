Москва, 25 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморского побережья по железной дороге до 16 часов. Соответствующее поручение опубликовано 25 апреля на сайте Кремля.

Global Look Press

«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», — говорится в поручении.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 марта предложил расширить пропускную способность железной дороги в направлении Азовского и Чёрного морей.

Вместе с тем российский лидер предложил продумать и об обновлении общественного транспорта в Сочи, которое происходило в последний раз перед Олимпиадой в 2014 году. Глава государства отметил, что состояние автобусов зачастую уже не соответствует требованиям жителей и гостей города. Помимо этого, Путин напомнил о проекте «Пять морей», который охватит в числе прочих Азовский и Черноморский регионы для постройки современных гостиничных комплексов со всей необходимой инфраструктурой.

Во время оглашения послания Федеральному собранию в конце февраля Владимир Путин поручил проработать вопрос финансирования проекта строительства автодорожной трассы Джубга — Сочи. Тогда глава государства отметил, что она сократит время в пути от трассы М-4 до Сочи в четыре раза и позволит активно развиваться Черноморскому побережью.