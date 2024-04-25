Путин поручил сократить время пути по ж/д от Москвы до курортов Черноморья
Путин поручил сократить время пути от Москвы до Чёрного моря по железной дороге
Москва, 25 апреля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил сократить время пути от Москвы до курортов Черноморского побережья по железной дороге до 16 часов. Соответствующее поручение опубликовано 25 апреля на сайте Кремля.
«Рассмотреть вопрос о сокращении времени нахождения пассажирского железнодорожного транспорта в пути следования от г. Москвы до курортов Черноморского побережья России до 16 часов», — говорится в поручении.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 марта предложил расширить пропускную способность железной дороги в направлении Азовского и Чёрного морей.
Вместе с тем российский лидер предложил продумать и об обновлении общественного транспорта в Сочи, которое происходило в последний раз перед Олимпиадой в 2014 году. Глава государства отметил, что состояние автобусов зачастую уже не соответствует требованиям жителей и гостей города. Помимо этого, Путин напомнил о проекте «Пять морей», который охватит в числе прочих Азовский и Черноморский регионы для постройки современных гостиничных комплексов со всей необходимой инфраструктурой.
Во время оглашения послания Федеральному собранию в конце февраля Владимир Путин поручил проработать вопрос финансирования проекта строительства автодорожной трассы Джубга — Сочи. Тогда глава государства отметил, что она сократит время в пути от трассы М-4 до Сочи в четыре раза и позволит активно развиваться Черноморскому побережью.