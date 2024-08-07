Москва, 7 августа, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин держит ситуацию в Курской области, где идут ожесточенные бои с украинской армией, на личном контроле. Об этом 7 августа сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

ИА Регнум

В видеообращении глава региона рассказал, что ночью доложил президенту Владимиру Путину об оперативной обстановке в Курской области.

«Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что региону будет оказана поддержка по всем направлениям», — сообщил Смирнов в Telegram-канале.

Тем временем оперативный штаб Курской области работает в круглосуточном режиме, обстановка в регионе контролируемая. Власти организовали вывоз жителей в пункты временного размещения с обстреливаемых территорий. В регион выехали медики из Москвы и Санкт-Петербурга. Жителей обеспечили всем необходимым.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ утром 6 августа попытались прорваться в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Позднее Минобороны сообщило, что ВСУ задействовали 300 военных и 11 танков. Погранслужба ФСБ России вместе с российскими военными отразила вооруженную провокацию.

После этого украинская армия предприняли ещё одну попытку прорыва в Курской области. В свою очередь российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловоды и Храповщины в Сумской области. Минобороны показало кадры уничтожения военной техники ВСУ у российско-украинской границы.

Российское оборонное ведомство 7 августа сообщило, что ВС России не допустили продвижения ВСУ вглубь российской территории в районе Курской области. В ходе боёв потери украинской армии составили до 260 военных. Также украинская армия потеряла семь танков, две установки ЗРК «Бук М1», три БМП, 31 бронемашину, установку разминирования УР-77 и станцию РЭБ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом киевского режима.