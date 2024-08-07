Москва, 7 августа, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пообещал оказать всестороннюю поддержку Курской области, сообщил 7 августа врио главы Курской области Алексей Смирнов.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин

«Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям», — написал он в своём Telegram-канале.

Смирнов отметил, что российский лидер держит ситуацию в регионе на личном контроле.

По словам главы региона, региональный оперативный штаб работает круглосуточно. Из зоны боевых действий были вывезены более 200 человек. Еще несколько тысяч покинули приграничные районы на личном транспорте. За ночь в регионе развернули новые пункты временного размещения на более чем 2500 мест. В ранее открытых пунктах дополнительно разместили 302 человека, в числе которых 121 ребёнок. Все они обеспечены едой, водой, лекарствами и предметами первой необходимости, добавил Смирнов.

Из Москвы в Курск прибыла бригада из 16 высококвалифицированных медиков, региону выделили несколько дополнительных машин скорой помощи.

Как сообщало ИА Регнум, Смирнов ночью по телефону доложил главе государства об оперативной обстановке в регионе.

6 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) два раза пытались прорваться на территорию региона. По информации Минобороны, в первой провокации участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. В ходе второго нападения российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике украинских войск в Сумской области, после чего диверсанты ВСУ отступили.

Утром 7 августа Смирнов доложил о напряжённой, но контролируемой ситуации в приграничных районах Курской области. Он также призвал жителей не поддаваться на провокации.

В Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли до 260 человек и 50 единиц бронетехники при попытке проникновения в Курскую область. Операция по уничтожению украинских формирований продолжается, добавили в оборонном ведомстве.