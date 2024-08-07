Курск, 7 августа, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Российские военные и пограничники ночью продолжили наносить удары по вооружённым формированиям ВСУ в приграничных районах Курской области, операция продолжается, сообщили 7 августа в Минобороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нанесено поражение резервам ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Журавка, Юнаковка, Беловоды, Кияница, Корчаковка, Новая Сечь, Павловка, Городище Сумской области», — заявили в ведомстве.

Там подчеркнули, что российская армия не допустила продвижения украинских бойцов вглубь территории России в районе госграницы в Курской области.

В результате ударов по позициям ВСУ были уничтожены до 260 боевиков и 50 единиц бронетехники, из которой — семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевая бронированная машина. Также ВС России поразили две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установку разминирования УР-77 и станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Первую попытку отбили пограничники ФСБ и бойцы Вооружённых сил России. Минобороны РФ сообщило, что украинские военные задействовали 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин.

Вечером того же дня украинские формирования предприняли вторую попытку прорыва. Российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике украинских войск в Сумской области, после чего диверсанты ВСУ отступили.

7 августа военкор Евгений Поддубный сообщил о концентрации сил ВСУ на границе Курской области. По его мнению, командование ВСУ планирует продолжать атаки на этом направлении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа назвала очередным террористическим актом со стороны киевского режима атаку ВСУ в Курской области.

Президент России Владимир Путин пообещал оказать всестороннюю поддержку Курской области, пострадавшей от атак ВСУ. Из Москвы в Курск прибыла бригада из 16 высококвалифицированных медиков, региону выделили несколько дополнительных машин скорой помощи, добавил врио губернатора региона Алексей Смирнов.