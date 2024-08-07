Москва, 7 августа, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил первому заместителю председателя правительства Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ

Российский лидер 7 августа провёл совещание с членами правительства, на котором обсудили обстановку в Курской области в связи с масштабной провокацией ВСУ.

«Координировать эту работу на первом этапе прошу первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Мантурова Дениса Валентиновича», — заявил глава государства.

Президент также поручил правительству заняться этим безотлагательно.

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Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинская армия предприняла попытку прорваться в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Минобороны России сообщило, что ВСУ задействовали 300 военных, 11 танков и более 20 бронемашин. Погранслужба ФСБ России вместе с российскими военными отразила вооруженную провокацию ВСУ.

После этого ВСУ предприняли ещё одну попытку прорыва на том же направлении. Российская авиация нанесла удары по скоплениям личного состава и военной технике ВСУ у Басовки, Журавки, Хотеня, Юнаковки, Беловоды и Храповщины в Сумской области. Министерство обороны также показало кадры уничтожения военной техники ВСУ у границы Курской области.

Российское оборонное ведомство 7 августа сообщило, что российские подразделения не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории в районе Курской области. В ходе боёв потери ВСУ составили до 260 военных, 50 единиц бронетехники, в том числе семь танков, две установки ЗРК «Бук М1».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 7 августа назвала атаку ВСУ в Курской области очередным террористическим актом со стороны киевского режима.