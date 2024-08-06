Курск, 6 августа, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Два ребёнка получили ранения при атаке дрона, запущенного украинскими военными по Курской области 6 августа, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«По дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребёнка», — написал он.

Смирнов уточнил, что пострадавшим оказали на месте первую медицинскую помощь, после чего отправили в областную больницу.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в течение 6 августа пытались прорваться в Курскую область. Им дали отпор пограничники ФСБ и бойцы российской армии. СК России сообщил, что украинские военные в ходе атаки нанесли удары по жилым домам и гражданской инфраструктуре, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. В связи этим глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Смирнов вечером 6 августа сообщил, что ситуация в регионе напряжённая, но находится под контролем. Областной оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, региональные власти помогают жителям приграничных районов. Губернатор призвал не паниковать и не поддаваться на провокации.