Курск, 6 августа, 2024, 23:23 — ИА Регнум. Российские средства протвиовоздушной (ПВО) уничтожили две ракеты ВСУ в небе над Курской областью, сообщил 6 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Две украинские ракеты сбиты силами ПВО в Курской области», — написал он в своём Telegram-канале.

Врио губернатора поблагодарил российских военных за отражение атаки. Перед этим Смирнов информировал, что в Курской области объявляется ракетная опасность. Через некоторое время действие этого режима отметили.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские силы ПВО перехватили одну украинскую ракету над Курской областью. 6 августа в Рыльском районе региона беспилотники ВСУ нанесли удар по микроавтобусу, водитель которого погиб.

В результате ещё одной атаки ВСУ на Курскую область в Судже смертельные ранения получила женщина. Кроме того, жертвой нападения украинского дрона на село Комаровка в Кореневском районе стал водитель автомобиля.