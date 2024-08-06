Москва, 6 августа, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Следователи приобщили к коррупционному делу бывшего заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова содержимое шести банковских ячеек одного из фигурантов, сообщили в правоохранительных органах.

URA.RU/TASS Дмитрий Булгаков

«Находящиеся там документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела, было разрешено изъять», — цитирует RT.

В рамках расследования обнаружили принадлежащие одному из фигурантов дела банковские ячейки, их арестовали. Кому из фигурантов принадлежат эти ячейки, не уточнялось.

Булгакова задержали 26 июля по подозрению в коррупции. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. На следующий день генерал попросил избрать ему более мягкую меру пресечения, однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте. Активы Булгакова арестовали.

Генерала поместили в СИЗО-2 («Лефортово»). Булгакова подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам. По версии следствия, он лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. Так, с 2014 по 2021 год комбинат выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей.

В деле также фигурирует АО «Военторг». Компанию подозревают в том, что она могла быть «прослойкой» между Министерством обороны и «Грязинским пищевым комбинатом». В рамках уголовного дела задержали троих членов совета директоров комбината — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову.

Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в Вооружённые силы России по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей.

Должность замминистра обороны Булгаков занимал с 2008 по 2022 год. В сентябре 2022-го он был освобождён от должности в связи с переходом на другую работу.