Москва, 29 июля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Следствие считает, что в деле бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова 9 млн пайков поставили по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей, передаёт «РИА Новости».

ТАСС/Сергей Бобылев

«Следствие считает, что Михайленко обвиняется в поставке 9 млн пайков в ВС РФ по завышенной цене, ущерб составил 1,3 млрд рублей», — заявила судья Мосгорсуда Людмила Смолкина в ходе рассмотрения апелляционной жалобы на продление ареста трём фигурантам дела и совладельцам АО «Грязинский пищевой комбинат» — Александру Михайленко, Валерию Ковалевичу и Эльвире Смирновой.

О задержании генерала Булгакова, ответственного за материально-техническое обеспечение Минобороны, по делу о коррупции стало известно 26 июля. По решению суда его поместили в СИЗО-2 («Лефортово»), его подозревают в участии в коррупционной схеме по поставке в войска некачественного продовольствия по завышенным ценам.

По данным следствия, он покровительствовал руководству «Грязинского пищевого комбината» — поставщика некачественных продуктов. Комбинат в период с 2014 по 2021 год выиграл 11 закупок на 34,6 млн рублей. Ковалевича, Михаленко и Смирнову суд отправил под арест ещё в апреле.

27 июля стало известно, что активы Булгакова арестовали по решению суда. Суд отказался смягчить ему меру пресечения и оставил в СИЗО. В уголовном деле, возбуждённом в отношении экс-замглавы Минобороны, появились и новые фигуранты.