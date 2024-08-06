Баку, 6 августа, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Киевские власти никак не отреагировали на сформированные в июне президентом России Владимиром Путиным мирные предложения по урегулированию конфликта, заявил журналистам 6 августа секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

AP/TASS

«С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — заявил он во время визита в Азербайджан.

Он пояснил, что от Киева не поступило никакой реакции на условия по урегулированию украинского конфликта. Секретарь Совбеза России назвал бессмысленными переговоры в формате Женевской конференции по Украине или «формулы Зеленского». Он указал на то, что мирные переговоры без главного переговорщика выглядят не очень понятно.

Шойгу также привёл данные Министерства обороны России, согласно которым Украина за неполные два месяца потеряла свыше 115 тыс. военных. По его словам, этого можно было избежать, если бы киевский режим пошёл навстречу предложениям Москвы. Шойгу также заявил, что пауза в боевых действиях на Украине необходима Западу и Киеву лишь для перегруппировки войск, поэтому Россия не намерена доверять их словам.

Как сообщало ИА Регнум, Шойгу в ходе визита в Азербайджан 6 августа встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. Президент отметил, что поездка Шойгу предоставила хорошую возможность обсудить повестку дня двусторонних отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.

В июне Путин назвал условия, при которых российская сторона готова вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства подчеркнул, что Киев должен отказаться от планов вступить в НАТО и признать возвращение Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с представителями Киева разговаривать можно, но доверять им нельзя. Он указал на то, что Россия была и остаётся открытой для политико-дипломатических методов урегулирования конфликта.