Москва, 1 августа, 2024, 17:39 — ИА Регнум. С действующими представителями киевского режима разговаривать можно, но доверять им нельзя, заявил 1 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Сергей Бобылев Дмитрий Песков

«Из тех, кого мы видим в качестве представителей киевского режима — нет. Точнее, наверное, разговаривать можно, доверять — нельзя. Очевидно совершенно», — сказал Песков в интервью радио «Комсомольская правда», отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, Россия видит невнятное рассуждение о возможности переговоров, за которыми «потом не следует какой-либо конкретики».

«Кроме того, с юридической точки зрения [глава киевского режима Владимир] Зеленский утратил свою легитимность несколько месяцев назад», — добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее в интервью французской газете Le Monde Зеленский, комментируя возможность переговоров с Россией, назвал территориальный вопрос очень сложным. Он допустил, что Украина может и не вернуть территории военным путём. Также он заявил, что вторая конференция по Украине не принесёт результатов, если в ней не будут участвовать представители России. До этого в интервью Би-би-си Зеленский допустил возможность мирных переговоров с российской стороной, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, а также не исключил, что «горячая стадия» военного конфликта закончится до конца 2024 года

Российские власти неоднократно сообщали о готовности к мирному урегулированию ситуации на Украине. Путин отмечал, что Москва стремилась завершить конфликт мирным путём ещё до начала СВО, но Киев этого не захотел.

В июне глава государства назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.