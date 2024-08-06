Баку, 6 августа, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 6 августа в ходе визита в Азербайджан встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым в Баку, сообщила пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента РФТАСС Сергей Шойгу

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 6 августа принял секретаря Совета безопасности Российской Федерации Сергея Шойгу», — говорится в сообщении.

Деталей встречи пресс-служба президента на раскрыла.

В составе делегации Шойгу — замминистра иностранных дел Михаил Галузин и советник президента Игорь Левитин.

Как сообщало ИА Регнум, поездке в Баку предшествовал визит в Тегеран. Там Шойгу встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Президент назвал развитие отношений с Россией как стратегическим партнёром одним из приоритетов внешней политики, передавало агентство IRNA.

Политолог Сергей Марков предположил, что одной из причин визита секретаря Совета безопасности России в Иран могли стать планируемые удары по союзникам США. Кроме того, по мнению эксперта, другим поводом приехать в Иран для Шойгу могло стать желание России выступить посредником на переговорах Ирана, Израиля и арабских стран с целью предотвращения большой войны.