Москва, 6 августа, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны за полтора часа сбили 22 украинских дрона над двумя регионами, сообщили 6 августа в Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

Над Курской областью уничтожено 13 украинских БПЛА, над Белгородской — девять. Дроны ВСУ уничтожены утром 6 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в семь часов утра Минобороны опубликовало заявление о том, что за ночь российские силы ПВО сбили 11 украинских дронов над Курской областью и ещё один — над Белгородской.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал также об уничтожении 11 украинских дронов над территорией региона. Мэр Курска Игорь Куцак проинформировал о том, что обломки сбитых дронов ВСУ нашли на нескольких улицах города.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ночной атаки ВСУ в селе Ясные Зори загорелись четыре автомобиля.