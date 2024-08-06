Курск, 6 августа, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Жители Курска обнаружили обломки сбитых украинских дронов на улицах города, написал 6 августа мэр Игорь Куцак в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня ночью падение обломков было зафиксировано на нескольких улицах Курска», — сообщил Куцак.

По его данным, значительных повреждений зданий и сооружений не зафиксировано.

Посторонние предметы найдены на территории поликлиники на улице Дзержинского. Об этом сообщила администрация медучреждения. Для пациентов угрозы нет.

Также обломки сбитого дрона повредили автомобиль на улице Павлуновского. Кроме того, фрагменты БПЛА нашли во дворах домов на улицах Чехова и Щемиловка.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь над территорией Курской области силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских дронов самолётного типа. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов, информацию подтвердили в Минобороны.

Смирнов также сообщил, что в результате обстрела ВСУ города Суджи ранения получили пять человек, в том числе трое детей.