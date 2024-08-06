Курск, 6 августа, 2024, 06:25 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) России нейтрализовала в небе над Курской областью ещё 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии, сообщил 6 августа врио главы региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В небе над Курской областью силами ПВО уничтожено ещё 11 украинских БПЛА самолетного типа», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее губернатор области проинформировал, что в небе над регионом 6 августа удалось сбить три дрона ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа стало известно о гибели жительницы города Шебекино Белгородской области. Женщина стала жертвой атаки вражеских БПЛА. Она умерла от полученных ран женщина на месте до приезда медиков.

По информации губернатора региона, при атаке трёх беспилотников ВСУ выбило стёкла и внутреннюю отделку в квартирах двух домов. Кроме того, из-за атаки БПЛА в двух частных домах загорелись крыши домов, посекло фасады зданий и заборы.