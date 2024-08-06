Белгородский район, Белгородская область, 6 августа, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Четыре автомобиля загорелись в селе Ясные Зори Белгородского района Белгородской области в результате атаки ВСУ, сообщил 6 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Дрон, ВСУ

Губернатор уточнил, что одна из машин сгорела полностью.

«В результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом. После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и ещё два легковых автомобиля», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что очаги возгорания удалось быстро ликвидировать. Помимо этого, в трёх квартирах многоквартирного дома выбило окна. Также осколками повредило частный дом и восемь легковых автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что в ночь на 6 августа в Курской области ВСУ обстреляли город Суджа. Из-за нападения получили ранения пять человек, в том числе трое детей. При обстреле также оказались серьёзно повреждены несколько жилых домов.

В Брянской области силы противовоздушной обороны России нейтрализовали два реактивных беспилотных летательных аппарата украинской армии. Сведений о раненых и разрушениях не поступало.