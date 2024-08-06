Москва, 6 августа, 2024, 08:50 — ИА Регнум. У заместителя начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова, проходящего фигурантом по уголовному делу о мошенничестве в парке «Патриот» в Кубинке, в собственности находятся три автомобиля и мотоцикл. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

Минобороны России Генерал-майор Владимир Шестеров

«На Шестерова записаны автомобили Skoda Karoq, Skoda Yeti и Volkswagen Touareg, а также мотоцикл Harley Davidson», — уточнил собеседник издания.

Мотоцикл Шестеров приобрёл в 2018 году с задекларированным доходом в 3 млн рублей.

Кроме того, Шестеров владеет земельным участком в садовом товариществе «Царское село» площадью 1,5 тыс. кв. м. При этом супруга генерала является владельцем трёх земельных участков, находящихся вблизи Кубинки. Также на неё записано три автомобиля: Mercedes-Benz S класса, Toyota Auris и Volkswagen Multivan.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа правоохранители в рамках дела о мошенничестве задержали Шестерова и директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова. По данным следствия, они вместе с соучастниками причастны к хищению средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка и конгрессно-выставочного центра.

Суд постановил арестовать Ахмедова на время следствия. В доме и на работе Шестерова прошли обыски. Также на активы обоих подозреваемых наложили обеспечительный арест.

Министерство обороны России признали потерпевшей стороной по делу о хищении в парке «Патриот». Как сообщали в правоохранительных органах, сумма хищений при государственных закупках в парке превысила 40 млн рублей.