Москва, 5 августа, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Следствие признало Министерство обороны России потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот», сообщили 5 августа в правоохранительных органах.

Vladimir Baranov/Global look Press

«В целях обеспечения погашения ущерба наложены обеспечительные меры на активы Вячеслава Ахмедова и генерала Владимира Шестерова», — передал aif.ru.

Также арест наложили на счета компаний, которые, по мнению следователей, аффилированы с фигурантами дела.

Как сообщало ИА Регнум, Ахмедова и Шестерова задержали 5 августа по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, они причастны к хищению средств, которые были выделены из бюджета на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра «Патриот» в Москве. Суд отправил Ахмедова под арест до 21 сентября.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» превышает 40 млн рублей.