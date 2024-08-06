Суджанский район, Курская область, 6 августа, 2024, 06:53 — ИА Регнум. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате обстрела украинскими войсками города Суджи в Курской области в ночь с 5 на 6 августа. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Telegram-канал Алексея Смирнова Последствия обстрела

«Сегодня ночью со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранены пять человек, в том числе трое детей», — отметил он в своём Telegram-канале.

Пострадавших госпитализировали в Суджанскую районную больницу. При обстреле также получили серьёзные повреждения несколько жилых домов.

Он также написал, что над регионом силы противоздушной обороны нейтрализовали в общей сложности 26 беспилотников ВСУ. Смирнов призвал население не приближаться к осколкам сбитых дронов и сообщать о находках в экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 4 на 5 августа ВСУ атаковали город Шебекино Белгородской области, в результате чего ранение получила мирная жительница. У женщины диагностировали баротравму. Также при ударе было повреждено остекление в трёх многоквартирных домах, а во дворе одного из этих зданий загорелись четыре автомобиля.