Брянск, 6 августа, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Вооруженные силы России сбили в Брянской области два реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) украинской армии, сообщил 6 августа глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Их обезвредили силы противовоздушной обороны.

«Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своём Telegram-канале.

По данным Богомаза, информация о пострадавших и разрушений не поступала. На месте падения фрагментов БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь со 2 на 3 августа топливная база в Каменском районе Ростовской области подверглась атаке украинских БПЛА. В результате удара на объекте начался пожар. При нападении были повреждены и загорелись ёмкости с топливом.

В Морозовском районе Ростовской области в связи с атакой дронов ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации. Областные власти уточнили, что при нападении БПЛА получило повреждение остекление в нескольких школах, детских садах и производственных помещениях.