Москва, 5 августа, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Самолеты российских компаний «Азимут» и Red Wings продолжают выполнять прямые пассажирские рейсы между Россией и Израилем, сообщил 5 августа пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Виталий Катышкин/РИА Новости

По его словам, Росавиация постоянно узнаёт у посольства Израиля в России и авиационных властей страны актуальную информацию по безопасному выполнению рейсов в Тель-Авив.

«Они информируют, что риски для полетов гражданской авиации контролируются и находятся на приемлемом (низком) уровне, рейсам ничего не угрожает», — написал Кореняко в своём Telegram-канале.

Он добавил, что об изменениях обстановки оперативно сообщат российским перевозчикам.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт на ближнем Востоке обострился после гибели главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. 31 июля 61-летний глава и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по дому. ХАМАС официально подтвердило смерть Хании. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Ответ Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров (Хании и Фуада Шокра) будет со всех направлений сопротивления, объявил официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Али Аль-Кахум.

В результате в сторону Израиля начались пуски различных воздушных целей. Так, 5 августа ЦАХАЛ фиксировал запуск множества целей из Ливана. Для их перехвата израильские войска запустили ракеты. Позднее обнаружили падение целей рядом с Айелет-ха-Шахар. 4 августа при ночном обстреле севера Израиля перехватили большинство из 30 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Один из снарядов рухнул в районе Бейт-Гилель, ещё несколько упали на открытой местности. Информации о пострадавших не поступало.

1 августа глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Ирана Али Багери Кани осудили политическое убийство главы политбюро ХАМАС. Российский дипломат призвал все без исключения стороны, влияющие на ситуацию в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, не допускать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации и повлечь за собой новые жертвы среди мирного населения.