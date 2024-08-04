Сана, 4 августа, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Ответ Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров будет со всех направлений сопротивления, заявил 4 августа «РИА Новости» официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), член политбюро Али Аль-Кахум.

YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

«Арабские и мусульманские народы готовы к борьбе», — сказал он.

Также Аль-Кахумотметил, что израильтяне и американцы должны знать, что они несут ответственность за расширение масштаба противостояния.

Ранее отомстить Израилю и США за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании пообещал Корпус стражей Исламской революции (КСИР). В их заявлении сказано, что месть будет совершена в подходящее время, в подходящем месте и подходящим образом.

30 июля самолёты ВВС Израиля выпустили четыре ракеты по целям в южном пригороде Бейрута, в результате чего был разрушен жилой дом. По данным минздрава Ливана, погибли три человека и 85 получили ранения. Позднее стало известно, что после ракетного удара израильской армии обнаружено тело командира «Хезболлы» Фуада Шукра.

В ночь на 31 июля Хания и один из его телохранителей погибли в результате ракетного удара по его дому в Тегеране. Представитель ХАМАС в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что атака была согласована с Вашингтоном.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

В ночь на 4 августа «Хезболла» ударило по населённым пунктам в Верхней Галилее Израиля, выпустив более 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Телеканал Al Mayadeen проинформировал, что сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях.

По данным американский портал Axios, официальные лица США и Израиля ожидают нападения Ирана на территорию еврейского государства 5 августа. Sky News Arabiya, в свою очередь, уточняет, что Иран может совершить атаку на Израиль 12–13 августа.