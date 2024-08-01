Москва, 1 августа, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани осудили политическое убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и указали на неприемлемость политических убийств и опасные последствия таких действий, говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном 1 августа на его сайте.

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA/ТАСС

«Указано на неприемлемость политических убийств и крайне опасные последствия подобных действий, чреватых резкой эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и обвальной деградацией региональной обстановки», — сказано в релизе.

В российском МИД указали, что организаторы таких провокаций рассчитывают сорвать и без того буксующий переговорный процесс и делают ставку на то, чтобы вовлечь США в военные действия для предания забвению резолюций ООН о создании палестинского государства.

Кроме того, Лавров призвал все без исключения стороны, влияющие на ситуацию в секторе Газа и в целом на Ближнем Востоке, не допускать действий, которые могут привести к дальнейшей дестабилизации ситуации и повлечь за собой новые жертвы среди мирного населения.

Как передавало ИА Регнум, Исмаил Хания был убит ночью 31 июля в результате ракетного удара по его дому в Тегеране. В Иран он прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. Представитель организации в Ливане Махмуд Тах возложил ответственность за убийство Хании на Израиль и США. Он заявил, что израильская атака была согласована с Вашингтоном.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ военным нанести прямой удар по Израилю в отместку за убийство Хании.

По данным британской газеты The Financial Times, европейские и американские дипломаты после убийства главы политбюро ХАМАС экстренно провели переговоры с целью избежать масштабной войны на Ближнем Востоке. А госсекретарь США Энтони Блинкен, как сообщал CNN, передал Ирану послание с просьбой отказаться от ответных действий после убийства Исмаила Хании.

Кремль и российский МИД решительно осудили атаку на Ханию. По словам замглавы министерства Михаила Богданова, совершено политическое убийство, которое приведёт к дальнейшей эскалации напряжённости.