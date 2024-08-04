Тель-Авив, Израиль, 4 августа, 2024, 07:45 — ИА Регнум. При ночном обстреле севера Израиля перехватили большинство из 30 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Об этом 4 августа сообщила пресс-служба израильской армии.

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По данным ЦАХАЛ, один снаряд рухнул в районе Бейт-Гилель, ещё несколько упали на открытой местности. Информации о пострадавших не поступало, указали в Telegram-канале армии.

ЦАХАЛ нанесла ответный удар по пусковой установке шиитского движения «Хезболла», из которой были запущены снаряды, а также другой инфраструктуре на юге Ливана. Ещё израильская артиллерия устранила угрозы в районе Одайсе, заключили военные.

Как сообщало ИА Регнум, официальные лица США и Израиля 5 августа ожидают нападения Ирана на территорию еврейского государства. При этом неизвестно, скоординируют ли ливанские шииты и иранцы атаку или намерены действовать по отдельности.

В ночь на 4 августа «Хезболла» ударило по населённым пунктам в Верхней Галилее Израиля, выпустив более 50 снарядов из реактивных систем залпового огня. Телеканал Al Mayadeen проинформировал, что сирены воздушной тревоги сработали в 15 израильских поселениях.

Во время телефонного разговора 1 августа президент США Джо Байден пообещал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху военную защиту страны от Ирана, ХАМАС, «Хезболлы» и хуситов.