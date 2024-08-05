Тель-Авив, Израиль, 5 августа, 2024, 04:53 — ИА Регнум. Армия Израиля ночью 5 августа зафиксировала запуск множества воздушных целей из Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Israel Defense Forces. Тактическая система ПРО Израиля (Железный купол)

В Telegram-канале армии указали, что в Верхней Галилее прозвучали сирены. Множество подозрительных воздушных целей пересекали воздушное пространство Ливана. Для их перехвата израильские войска запустили ракеты. Позднее обнаружили падение целей рядом с Айелет-ха-Шахар.

В результате нападения двое военных (офицер и солдат ЦАХАЛ) получили ранения средней тяжести. Пострадавших эвакуировали в больницу. Кроме того, начался пожар. На место выехали экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа при ночном обстреле севера Израиля перехватили большинство из 30 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Один из снарядов рухнул в районе Бейт-Гилель, ещё несколько упали на открытой местности. Информации о пострадавших не поступало.

Официальные лица США и Израиля 5 августа ожидали нападения Ирана на территорию еврейского государства. При этом неизвестно, скоординируют ли ливанские шииты и иранцы атаку или намерены действовать по отдельности.

Для длительного размещения израильского руководства в районе Иерусалима Служба общей безопасности подготовила к эксплуатации подземный бункер. Защитное сооружение привели в рабочее состояние из-за угрозы атаки со стороны ливанского движения «Хезболла» и Ирана.

Sky News Arabiya сообщила, что Иран может совершить атаку на Израиль 12–13 августа. Нападение планируют совершить в священный день «Девятое ава», внеся в него элемент неожиданности, в связи с тем, что службы безопасности Израиля в этот момент могут совершать религиозные ритуалы и не будут готовы к атаке.

Ответ Израилю за убийство палестинских и ливанских командиров (Исмаила Хании и Фуада Шокра) будет со всех направлений сопротивления, объявил официальный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) Али Аль-Кахум.