Одесса, Украина, 4 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В небе над Одессой заметили пролетающий американский истребитель F-16. Соответствующие кадры опубликовало издание «Думская».

IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur Source/Global Look Press

На кадрах видеозаписи виден силуэт пролетающего над городом воздушного судна.

По данным Telegram-канала «Типичная Одесса», самолёт улетел в сторону Молдавии.

10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что США, Нидерланды и Дания направили Украине истребители F-16.

31 июля в СМИ появились сообщения о том, что первая партия американских истребителей F-16 прибыла на территорию Украины, однако их количество невелико.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в социальных сетях появились доказательства того, что истребители F-16, которые передали Киеву страны Запада, уже прибыли на территорию страны. Один из них сфотографировали, когда тот пролетал над Львовом на западе страны.

4 августа издание The Economist отметило, что Киев получил первые 10 американских истребителей. По их данным, к концу текущего года Украина должна получить ещё 10 истребителей, а до конца следующего их количество в стране вырастет до 79.

В этот же день глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от стран Запада первую партию F-16. Он добавил, что воздушные силы Украины уже начали их использовать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что поставки американских истребителей F-16 ВСУ не изменят ход спецоперации. Он также добавил, что российские военные будут уничтожать эти самолёты также, как и остальную боевую технику, поставляемую Западом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки истребителей F-16 не изменят динамику событий на фронте, вследствие того, что военные Вооружённых сил России (ВС РФ) всё также будут сбивать и уничтожать самолёты.