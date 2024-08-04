Киев, 4 августа, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 4 августа подтвердил, что Украина получила от западных стран первую партию истребителей F-16.

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Также он заявил, что воздушные силы Украины уже начали использовать истребители.

Сколько самолётов поставлено на Украину и где они базируются, Зеленский не уточнил, но поблагодарил за поставки «Данию, Нидерланды, США и всех партнёров».

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщили, что Киеву передали первую партию американских истребителей F-16. По данным британской газеты The Economist, было поставлено 10 самолётов, до конца года прибудет ещё столько же, а к концу 2025 года число этих истребителей на Украине достигнет 79.

По данным СМИ, самолёты уже совершили первые боевые вылеты в зоне конфликта. Украинские издания сообщали, что их видели в небе над Одессой и Харьковом.

При этом обозреватели издания The Independent отмечали, что поставки ВСУ этих истребителей станут преимуществом не для Киева, а для России, так как их уничтожение положительно скажется на имидже страны. Россия долго готовилась к появлению у ВСУ F-16 и постарается их уничтожить, отмечал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, обвинённый в России в совершении преступлений против мирного населения Донбасса.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что поставки F-16 на Украину не изменят ход СВО. Глава государства подчёркивал, что российская армия будет уничтожать эти самолёты, как и всю остальную боевую технику, которую поставляет Запад.

2 августа Минобороны сообщило, что на минувшей неделе ВС РФ сбили два самолёта воздушных сил Украины — истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25. Всего за время проведения СВО, по данным на 4 августа, российские войска уничтожили 633 самолёта противника.